‘Her zaman göreve hazırım’

Spor Toto 1. Lig'de 8 haftalık periyotta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan Bodrumspor'da golcü futbolcu Adis Jahovic, performansından memnun olduğunu söyledi. Ligin geride kalan bölümünde rakip fileleri 2 kez havalandıran Makedon oyuncu, maçlarda iyi oyun sergilemek için mücadele verdiklerini ancak sahada kazanmak kadar kaybetmenin de olduğunu aktardı.

GÖZ-GÖZ AŞKI

Takım arkadaşlarıyla maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarına işaret eden 35 yaşındaki forvet, "Sahamızdaki son Sakaryaspor maçında çok iyi oynadık, çok iyi karakter gösterdik ve 5-0 galip geldik. Biz bir maça bakmıyoruz, sezon 38 hafta, yolumuz çok uzun. Uzun yıllardır futbol oynuyorum. Her maçta en iyi performansımı sergilemeye çalışıyorum. Hocam beni hangi durumda değerlendirirse, ona göre oyuna giriyorum. Kendimi gösterdiğimi, mücadele verdiğimi düşünüyorum. Ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Göztepe ile oynayacağız. Benim için önemli bir maç olacak. Çünkü Göztepe'de oynarken de güzel anılar yaşadım. Bu benim için önemli. Tabii bir profesyonelim ve Bodrumspor oyuncusuyum. Göztepe maçında oynayıp oynamayacağım da hocamızın vereceği bir karar. Ligin ilk yarısının nasıl biteceğini bilemiyorum ama her müsabakayı kazanmak istiyoruz" dedi.

SAMET YALÇIN: İYİ YOLDAYIZ

BODRUMSPOR'DA 4 golle en golcü isim olan Samet Yalçın, "3 haftadır galip gelemiyorduk. Sakarya karşısında böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İnşallah seri devam eder. Hedefim her geçen gün daha iyi olmak. Hedefimiz Erzurum deplasmanından galip gelmek, onun için çalışıyoruz. Mağlubiyetler, beraberlikler bizim ailemizi bozmaz. Burada çok mutluyum" diye konuştu.