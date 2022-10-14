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Haberler Spor ‘İlişkimiz çok iyi’

‘İlişkimiz çok iyi’

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Wout Weghorst, takım ve teknik heyetle ilgili açıklama yaptı

14.10.2022

‘İlişkimiz çok iyi’
SÜPER Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta gerçekleştirilen antrenman sonrasında Hollandalı forvet Wout Weghorst basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor karşısında çok önemli bir mücadele olacağını söyleyen Weghorst, "Geçen yılın şampiyonunu karşılayacağız, güçlü bir takım. F.Bahçe maçının son dakikalarında çok iyi performans gösterdik. Son dakikalardaki durumu lig performansında göstereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almaya gayret edeceğiz. İletişimimiz ve ilişkimiz hocamızla çok iyi, çok net. Benden ne istediğini biliyorum. Başlarda daha serbesttim. Son haftalarda rakipler önlem almaya başladı. Çözüm bulmak zorundayım. Onun üzerine takım olarak çalışıyoruz. Kişisel olarak hedeflediğim şeyler var ama en önemlisi takımın bir parçası olmak" şeklinde konuştu.
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