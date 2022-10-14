Kuşadasıspor parlıyor

3. Lig 2. Grup'ta son 4 maçından 8 puan çıkartıp yükseliş devrine geçen Kuşadasıspor, gözünü liderlik koltuğuna dikti. Ayvalıkgücü karşısında alınan galibiyetin çok değerli olduğunu vurgulayan asbaşkan Coşkun Uğraş, "Rakibi iyi analiz ettik. Oyuncular kazanmak için her şeyi yaptı. Takımın oynadığı futbol ve gösterdiği mücadeleyle hak ettiği yer liderlik koltuğudur. Kuşadasıspor lider ruhlu bir takımdır. Hedefimiz galibiyet serisine devam ederek önümüzdeki haftalarda zirveyi ele geçirmek. Kuşadasıspor'un daha iyi yerlere gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Kırıkkale Büyük Anadolu maçını da kazanıp galibiyet serimizi sürdüreceğiz. Tüm taraftarlarımızın tribünleri doldurmasını bekliyoruz" diye konuştu.

DESTEK ÇAĞRISI

Genel kaptan Gökhan Karabacak da, Kırıkkale Büyük Anadolu maçı için tribün desteği çağrısı yaptı. Ayvalıkgücü deplasmanından önemli bir 3 puanla döndüklerini belirten Karabacak, "Kadromuz yeni ve kaliteli futbolculardan oluşuyor. Takıma güveniyoruz. Bütün taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. Gelin hep birlikte bayram yerine çevirelim" dedi.

RAMAZAN AYDEMİR