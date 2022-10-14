Pınar KSK ilki yaşadı

SEZONA yeni kadrosuyla lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 3 maçı kazanarak başlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Telekom Baskets Bonn'a 83-71 yenilirken ilk mağlubiyetini aldı. Almanya'da çok kötü şut isabetiyle oynayıp mağlubiyetten kurtulamayan KSK, 3 sayılık atışlarda 22'de 4 isabet sağlayarak yüzde 18'lik başarı oranı yakalayabildi.

Çift devreli maçlar sonucunda ilk sırayı elde eden ekibin direkt son 16'ya kalıp, ikinci ve üçüncünün ise diğer gruplardan çapraz eşleşmeyle Play-In oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'ndaki diğer sınavda AEK, R.Emilia'yı 84-73 yendi. 4 takım da birer galibiyete ulaşırken, Pınar Karşıyaka, genel averajla son sırada kaldı. Temsilcimiz, 25 Ekim'de R.Emilia'yı konuk edecek. Antrenör Ufuk Sarıca, "Maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk ama buna rağmen kazanmak için yeterince iyi bir performans sergilemedik" dedi. Pınar KSK, Şampiyonlar Ligi'nde her sezon yayınladığı güç sıralamasında 8 gruptaki 32 takım arasında ikinci sırada yer aldı.