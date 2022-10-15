Bakan Kasapoğlu şampiyonu ağırladı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen kabulde milli oyuncuların yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da katıldı. Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Sevinci paylaşmak üzere, bu heyecanı paylaşmak üzere bir aradayız. Bu kadro bugüne kadar şampiyonluğa ulaşan bu yolda, bu ülkeye, bu millete pek çok sevinci yaşatan kadro. Alınan kupa da bu işin zirvesi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu yolculuk, bu tırmanış devam edecek" diye konuştu.

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