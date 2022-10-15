Başkan Çebi’den Ismael’e destek

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen ve GKN Kargo ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının basın lansmanında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, "Ben hocama güvendiğimi söyledim. Güvenmeye devam ediyorum. Kendisinin birçok artı özelliği var. Hocamızla yola devam etmeyi, onunla beraber bu sene şampiyonluğu kazanmayı ve kupayı onunla kaldırmayı planlamıştık.

ALGI OPERASYONU İDDİASI

SON zamanlarda algı operasyonu yürütülüyor. Taraftarlara sesleniyorum, Ismael'in içine düşürmeye çalışıldığı bir durum var. Sosyal medya ve yazılı medya tarafı var. Sosyal medya ile ilgili eleştirilerin arkasında Beşiktaş yönetim kurulu ve başkanına düzenlenmiş, tezgahlanmaya çalışılan bir komplo var" dedi. Çebi TFF başkanlığı için ne düşündüğünün sorulması üzerine de, "Önümüzdeki TFF başkanlığı seçimleriyle ilgili planım yok. Görevimi tamamlamak ve de görevimin başında olmak planım" dedi.