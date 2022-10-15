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Haberler Spor Denizlispor dibe demir attı

Denizlispor dibe demir attı

15.10.2022

Denizlispor dibe demir attı
SPOR Toto 1. Lig'de 9. haftanın açılış maçında henüz galibiyeti olmayan Altaş Denizlispor, deplasmanda Boluspor'a farklı mağlup oldu: 3-0. 24. dakikada kullanılan serbest vuruşta Oğuz kafayı vurdu top direkte patladı. 40'ta Kayamba sağ kanattan ortaladı, Landel kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 61'de Bülent'in ortasında kaleci Hüseyin'in uzaklaştıramadığı topu Kayamba ağlara yolladı: 2-0. 80'de Okan'ın kornerinde Leo topu ağlara yolladı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası elle oynama tespit edildi. 90+1'de Denizli savunmasının hatasında araya giren Balde maçın skorunu belirledi: 3-0.
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