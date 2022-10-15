Denizlispor dibe demir attı

SPOR Toto 1. Lig'de 9. haftanın açılış maçında henüz galibiyeti olmayan Altaş Denizlispor, deplasmanda Boluspor'a farklı mağlup oldu: 3-0. 24. dakikada kullanılan serbest vuruşta Oğuz kafayı vurdu top direkte patladı. 40'ta Kayamba sağ kanattan ortaladı, Landel kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 61'de Bülent'in ortasında kaleci Hüseyin'in uzaklaştıramadığı topu Kayamba ağlara yolladı: 2-0. 80'de Okan'ın kornerinde Leo topu ağlara yolladı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası elle oynama tespit edildi. 90+1'de Denizli savunmasının hatasında araya giren Balde maçın skorunu belirledi: 3-0.

DİĞER