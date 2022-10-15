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Haberler Spor Evinde seriye hasret

Evinde seriye hasret

15.10.2022

Evinde seriye hasret
SPOR Toto 1'inci Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda 16.00'da Tuzlaspor'u konuk edecek Göztepe, evinde 2'de 2 yapmak için kenetlendi. Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezonun 20'nci haftasında Antalyaspor'u 4-0, 22'nci haftasında ise Sivasspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar daha sonra içeride üst üste maç kazanamadı. Bu sezon ise 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında İzmir derbisinde Altınordu'yu tek golle geçen sarı-kırmızılılar, aylar sonra seri yakalamanın hesaplarını yapmaya başladı. Göz-Göz, bu sezon sahasında ise hiç kaybetmedi. Toplam 3 maça çıkan İzmir ekibi 1 kez galip gelirken, Erzurum ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı.
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