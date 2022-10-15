Gelirler artacak

İzmir'den 11 yıl sonra Federasyon yönetimine giren ilk isim olan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, İZVAK toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Papatya "Şikayet ettiğimiz hakem atama konularını yapay zeka ile ortadan kaldırmak istiyoruz. TFF 2 ve 3'üncü Lig'in canlı yayın haklarının verilmesi ve canlı yayınlanacak olması güzel bir gelişme. Kulüplerin yayın gelirlerinde yüzde 120 ve 130 artış olacak. " dedi. Bilindiği üzere TFF, TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakkı için yapılan ihale sonucunda Lüksemburg merkezli Fuchs Sports Türkiye firmasıyla beş yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

11 YILDIR İZMİR'DEN KİMSE YOKTU

Papatya, TFF'de yer alması ile ilgili de "Ben, federasyona hepinizin desteğiyle seçildim. TFF kurullarında İzmir'den 11 yıldır kimse yoktu. Sorumlulukları yerine getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.