Beşiktaş - Trabzonspor maçı | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapıyor.

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Montero, Masuaku, Josef, Ghezzal, Salih, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı; Gbamin; Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet; Maxi Gomez



BEŞİKTAŞ SON 21 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.