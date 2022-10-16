Büyük kapışma

SPOR Toto Süper Lig'de haftanın maçında bugün Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20:00'de başlayacak ve Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Süleyman Özay yapacak. Ev sahibi Beşiktaş'ta Atiba, Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Trabzonspor'da da eksik oyuncuların sayısı bir hayli fazla.

Bordomavililerde sakatlıkları devam eden Serkan, Visca, Dorukhan, Bruno Peres, Kağan Moradaoğlu ve Emrehan Gedikli forma giyemeyecek. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor. Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında F.Bahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 594 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.