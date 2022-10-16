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Haberler Spor İzmir’in gururu oldu

İzmir’in gururu oldu

İzmirli öğretmen Mesut Öztürk Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda 3 madalya almayı başardı. Öztürk, disk atmada ikinci, gülle atmada ikinci ve cirit atmada üçüncü oldu

16.10.2022

İzmir’in gururu oldu

YUNANİSTAN'IN Selanik kentinde yapılan 31. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye toplam 89 madalya kazanarak 13 ülke arasında 6. olurken, İzmirli öğretmen Mesut Öztürk toplamda 3 madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı. 13 Ülkeden 700 sporcunun katıldığı şampiyonada, milli sporcularımız 30 altın, 39 gümüş, 20 bronz madalya kazanırken, İzmirli öğretmen Mesut Öztürk de kazandığı 3 madalya ile büyük bir başarı yakaladı.

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İZMİR'İN Menderes ilçesinde Çamönü Naile Karadeniz Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Öztürk, M40 yaş kategorisinde disk atmada ikinci, gülle atmada ikinci ve cirit atmada üçüncü oldu. Öztürk, 2021 yılında Arnavutluk'un luk'un Korca kentinde yapılan 30. Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonasında da cirit atma ve disk atma kategorilerinde birinci, gülle atma kategorisinde ise ikinci olmuştu.

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