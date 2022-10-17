Altay sevindi

Spor Toto Birinci Lig'de deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Altay, hanesine 1 puan daha yazdırarak teselli buldu. İzmir temsilcisi, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçta puan almayı başardı. Altay'da zorlu deplasmandan çıkarılan bir puan gelecek adına camiayı umutlandırdı. Sezona kümede kalma hedefiyle başlayan siyah-beyazlıların galibiyet özlemi 4 haftaya yükseldi. Çıktığı 9'uncu maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi alarak 7 puana ulaşan İzmir ekibi, düşme hattından kurtulamadı. Altay, 5 eksikle gittiği Manisa'dan 1 puanla dönerek dış sahada yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Zeki, Tolga, Özgür, Eren ve Deniz forma giyemezken, ilk 11'de Efe, Arda, Salih, Enes ve Yusuf olmak üzere 5 genç oyuncusuyla mücadele etti. Altay, önümüzdeki hafta düşme adayları arasında gösterilen Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

HEPSİNİ ALNINDAN ÖPÜYORUM

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, eksikler nedeniyle genç bir kadroyla sahaya çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Oyuncularımın karşılaşmayı son dakikaya kadar bırakmadığı için mutluyum. En azından 1 puanla dönüyoruz. Rakibin etkili oyuncuları vardı. Bireysel birkaç sıkıntı yaşadık ve pozisyon verdik. Golü de öyle yedik. İyi oyuncularımızın 4-5 tanesi yoktu. Onların yerine iyi oynayan gençler 16-17 yaşındaydı. Hepsinin alnından öpüyorum. Şimdi önümüzde çok kritik bir Erzurumspor maçı var. Direkt rakiplerimizden biri. Taraftarımızın desteğini de arkamıza alıp, Erzurum karşısında 3 puana ulaşmak istiyoruz."