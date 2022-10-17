Altınordu çok mutlu

Spor Toto Birinci Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Altınordu'da Tuzlaspor ve Samsunspor karşısında alınan galibiyetler moralleri yerine getirdi. Geçtiğimiz hafta Tuzla deplasmanından üç puanla dönen kırmızı-lacivertli takım, Bornova Doğanlar Stadı'nda konuk ettiği Samsunspor'u da 2-1 yenerek ateş hattından uzaklaşmış oldu. Alınan kötü sonuçların ardından teknik heyette ve bazı altyapı hocalarında değişime giden hatta teknik direktör Ufuk Kahraman'ın da koltuğunun tehlikeye girdiği kırmızı-lacivertliler, son haftalarda alınan olumlu sonuçlarla nefes aldı.



"DUYGUSAL BİR MAÇTI"

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Samsunspor'u mağlup ederek sezonun ilk iç saha galibiyetini aldıklarını belirterek, "Samsunspor'un başında değerli hocam 10 seneden beri birlikte yanında yardımcı antrenörlüğünü yaptığım Hüseyin Eroğlu vardı. Hem kulübümüz adına hem de tabii ki kendi adına çok duygusal bir maçtı. Samsunspor'a karşı çalışmalarımızı bir hafta boyunca yaptık. Rakibin zaaflarını değerlendirmek için iyi oyun sergilememiz gerektiğini çok iyi biliyordum. Kendi oyun kurgumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştık ve tabii ki rakibin on kişi kalması bizimi için avantaj oldu. Dediğim gibi çok fazla da konuşmak istemiyorum. Duygusal bir maçtı benim adıma" dedi.



KUPA MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Altınordu'da futbolcular, çarşamba günü saat 14.00'te Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sapanca Gençlikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ufuk Kahraman'ın bu maçta Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen oyunculara daha fazla forma şansı vereceği ve Altınordu Futbol Akademisi'nden de bazı sporcuları bu müsabakanın kadrosuna alacağı belirtildi. Yönetimin de Tire'de oynanacak maçlar için İzmir şehir merkezinden otobüsler kaldıracağı ifade edildi.

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