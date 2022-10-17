Bucaspor çıkışa geçti

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Uşakspor'u 2-1 mağlup eden Bucaspor 1928, yeniden çıkışa geçti. Geçen hafta evinde Kırklarelispor'a tek golle yenilip zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Uşak'ta kazanmayı başarıp moral buldu. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, zorlu bir maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını belirtti. İç sahada alınan yenilgiyi deplasmanda telafi ettiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Liderle aramızda 3 puan fark var. Biz seri galibiyetler yakalayıp hak ettiğimiz yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.



DEPLASMAN KARNESİ İYİ

Öte yandan İzmir temsilcisi, önceki gün aldığı galibiyetle deplasmanda oynadığı son iki mücadeleden de 6 puan toplamış oldu. Bu sezon dış sahada oynadığı 5 maçın ilk üçünden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, iki haftadır ise rakiplerini kayıpsız geçiyor. Sarı-lacivertliler, ligde puanını 19'a çıkartırken bunların 9'unu deplasmanda topladı. İzmir temsilcisi, 11. hafta mücadelesinde 23 Aralık Pazar günü sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacak. Fırtına, Ege derbisinde rakibini geçerek seriye geçmek istiyor.

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