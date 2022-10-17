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Haberler Spor Denizlispor’a TFF’den ret

Denizlispor’a TFF’den ret

17.10.2022

Denizlispor’a TFF’den ret
ALTAŞ Denizlispor kafilesinin Bolu deplasmanı dönüşünde Afyonkarahisar Dinar'da yaşadığı kaza şoku sonrası, yeşil-siyahlı yönetimi kupa maçının ertelenmesi yönünde TFF'ye başvuru yaptı. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda çarşamba günü 3. Lig 2. Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor ile Denizli'de karşılaşacak olan Horoz'da kaza sonrası moraller bozulurken, bunu gerekçe gösterip TFF'ye yazılı erteleme isteğinde bulunan yeşilsiyahlı kurmaylar, ret cevabı alınca bir şok daha yaşadı. Bolu maçında yedek soyunan isimlerin çoğunun kaza anında minibüste olduğu ve iki futbolcunun hastanelik olduğu, diğerlerinin ayakta tedavi görmesine rağmen kazanın şokunda olduklarını TFF'ye gönderilen yazıda belirtilmesine rağmen kupa maçınının ertelenmemesine anlam veremediklerini belirten kurmaylar, gelen ret cevabına çok şaşırdıklarını belirtti.

■ SEBAHATTİN ALP
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