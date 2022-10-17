Derbide gülen yok

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı, Vodafone Park'ta puanlar paylaşıldı. 11'de kanattan kazanılan kornerde Bakasetas ortasını yaptı. Altıpas çizgisinin hemen üstündeki Maxi Gomez'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 29'da sağ kanattan gelişen atakta Ghezzal'ın pasıyla çizgiye inen Rosier, yerden içeri sert çevirdi. Trabzonsporlu Larsen'e çarpan top ağlara gitti: 1-1. 36'da Masukaku'nun hatalı pasında araya giren Trezeguet, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. 38'de Rosier'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Salih Uçan'ın sağ çaprazdan röveşatasında kaleci Uğurcan gole izin vermedi.



YUSUF KIRMIZI GÖRDÜ

70'te sağ kanattan gelişen atakta çizgiye inen Redmond ortayı yaptı. Weghorst'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu altıpasın hemen içindeki Cenk, ağlara gönderdi: 2-2. 90+7'de Yusuf Yazıcı, Fernandes'e arkadan yaptığı hareket sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.





'ISMAEL İSTİFA' SESLERİ

Beşiktaş'ta taraftarlar maçın son dakikalarında Valerien Ismael'e yönelik istifa tezahüratlarında bulundu. Bu sırada tribünlerde bazı taraftarlar "Sergen Yalçın" diye bağırdılar. Fransız teknik adam ise maç sonu istifa tezahüratları için "Türkçe bilmiyorum. Maç hakkında konuşmak istiyorum" dedi.

UĞURCAN ÇAKIR'A YABANCI MADDE

Dolmabahçe'deki heyecanı yüksek karşılaşmanın son anlarında sinirler gerildi. Beşiktaş'ın yıldızı Rosier ile Trabzonsporlu Enis Bardhi arasında gerilim yaşandı. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar Uğurcan Çakır'a yabancı madde attılar.

İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Giresunspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Fransız teknik adam, savunmada Saiss'in yerine Montero, orta sahada Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan, kanatlarda ise Tayfur Bingöl'ün yerine Ghezzal ve Redmond'un yerine N'Koudou'yu 11'de görevlendirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise UEFA Avrupa Ligi'nde 4-0 kazanılan Monaco maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Hüseyin Türkmen'in yerine Larsen, Denswill'in yerine Hugo, Djaniny'nin yerine Abdülkadir Ömür, Bardhi'nin yerine Trezeguet, Umut Bozok'un yerine ise Maxi Gomez'i 11'de görevlendirdi.

NECİP UYSAL'A 400. MAÇ PLAKETİ

Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninde yetişen ve uzun yıllardır A takım forması giyen Necip Uysal'a siyah-beyazlı formayla 400. maçına çıktığı için plaket verildi. Necip geçen hafta oynanan Giresunspor maçında forma giymesiyle birlikte siyahbeyazlı forma altında 400. maçına çıkmıştı.



GHEZZAL GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 7 haftalık aranın ardından Trabzonspor maçıyla birlikte 11'deki yerine dönerken, Cezayirli yıldız 44. dakikada yeniden sakatlandı. Deneyimli oyuncunu sahada tedavisi yapıldıktan sonra oyun devam edemedi. Sol üst baldırını tutan Ghezzal gözyaşları içinde oyunu terk etti ve 45+1. dakikada yerini Redmond'a bıraktı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı sebebiyle devam edemeyen Ghezzal'a oyundan çıkarken geçmiş olsun dileklerini iletti.