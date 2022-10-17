F.Bahçe’nin rakibi A.Gücü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Fenerbahçe, ligde deplasman maçlarında gol yollarında zorlandı. Ligdeki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen sarı-lacivertliler, sonrasında ise gol yollarında suskun kaldı. Sarı-lacivertlilerin maça İrfan Can Eğribayat, Samuel, Szalai, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Crespo, Rossi, Valencia, Arda ve Batshuayi ilk 11'yle başlaması bekelniyor.

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