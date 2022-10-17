  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor F.Bahçe’nin rakibi A.Gücü

F.Bahçe’nin rakibi A.Gücü

17.10.2022

F.Bahçe’nin rakibi A.Gücü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Fenerbahçe, ligde deplasman maçlarında gol yollarında zorlandı. Ligdeki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen sarı-lacivertliler, sonrasında ise gol yollarında suskun kaldı. Sarı-lacivertlilerin maça İrfan Can Eğribayat, Samuel, Szalai, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Crespo, Rossi, Valencia, Arda ve Batshuayi ilk 11'yle başlaması bekelniyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA