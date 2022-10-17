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Golcüler suskun

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan G.Saray’da hücum oyuncuları gol yollarında sınıfta kalarak şaşırttı

17.10.2022

Golcüler suskun
Süper Lig'de yeni yönetim, yeni teknik direktör ve yenilenen kadrosuyla şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Galatasaray, kötü gidişe engel olamıyor. Okan Buruk yönetimindeki takım son olarak Kayserispor'a 2-1 mağlup olurken, forvet hattında forma giyen oyuncuların formsuzluğu tepkilere neden oldu. Bu sezon oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 10 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. İstanbul ekibinin attığı 10 golün yalnızca 4'ü golcülerden geldi. Bu dört golü de Bafetimbi Gomis kaydederken, Icardi ve Seferovic henüz golle tanışamadı. Gomis son olarak 3-2 kaybedilen Kasımpaşa maçında ağları sarsarken 3 maçtır sessizliğe büründü. Yeni transferlerden Seferovic 7 maçta, Icardi ise 2 maçta gol atmayı başaramadı.

■ OGÜN ÖZDEMİR
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