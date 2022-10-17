Golcüler suskun

Süper Lig'de yeni yönetim, yeni teknik direktör ve yenilenen kadrosuyla şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Galatasaray, kötü gidişe engel olamıyor. Okan Buruk yönetimindeki takım son olarak Kayserispor'a 2-1 mağlup olurken, forvet hattında forma giyen oyuncuların formsuzluğu tepkilere neden oldu. Bu sezon oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 10 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. İstanbul ekibinin attığı 10 golün yalnızca 4'ü golcülerden geldi. Bu dört golü de Bafetimbi Gomis kaydederken, Icardi ve Seferovic henüz golle tanışamadı. Gomis son olarak 3-2 kaybedilen Kasımpaşa maçında ağları sarsarken 3 maçtır sessizliğe büründü. Yeni transferlerden Seferovic 7 maçta, Icardi ise 2 maçta gol atmayı başaramadı.



■ OGÜN ÖZDEMİR

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