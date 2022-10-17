Göztepe tuzla buz

Spor Toto 1. Lig'de beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Göztepe, evinde Tuzlaspor'u yenerek rahat bir nefes aldı: 0-2. 10'da dakikasında Tuzla atağında Mehmet'in ortasında Mata'nın kafa vuruşunda top auta çıktı. 15. dakikada Gökhan'dan seken topu önünde bulan Tijanic'in şutunda kaleci Emre topu kornere çeldi. 35'te Kvasina'nın ceza alanına çevirdiği topa boş pozisyondaki Mamah düzgün vuramadı. 45+1'de Mehmet'in soldan ortasında Adeniyi göğsüyle topu indirdi. Soldan Mata düzgün bir vuruşla Tuzla'yı 1-0 öne geçirdi.



YASİN'İN GOLÜ SAYILMADI

57. dakikada Atanga sağdan sert bir orta kesti. Yasin'den önce kaleci Emre topu kornere çeldi. 73'te Yahaya, Tijanic'e rağmen sağdan çizgiye inip ortaladı. Mata topa gelişine sert vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 83'te Yasin topu ağlarla buluşturdu. Hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz sayıldı. 8. dakikada Yasin, soldan ceza alanına çalımlarla girip vurdu. Kaleci Emre yine başarılıydı.



KADRODA ROTASYON

Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda Tuzlaspor'u konuk ettiği mücadelede teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu sahaya kadroda beş değişiklikle çıktı. Sarı-kırmızılılarda kart cezaları nedeniyle kadroda yer almayan Arslanagic ve Tuğbey'in yerlerine Mihojevic ve Emre Çolak forma giyerken, Yalçın'ın yerine Atanga, Yasin'in yerine Mamah, Yunus Emre'nin yerine ise Tarık Çamdal ilk 11'de görev aldı. Yalçın sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Yasin ve Yunus Emre ise performans kaynaklı olarak kesik yedi. Göz-Göz'de Palmer da henüz iyileşmediği için Pendik maçından sonra dün de kadroda yer almadı.







SİNİRLER GERİLDİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Tuzlaspor'un ikinci yarıda 73. dakikada 2-0 öne geçmesinin ardından sahada sinirler gerildi. 76. dakikada Göztepeli Emre Çolak ve Emre Can'ın orta alandaki bir mücadelesi sonrası, Tuzlasporlu futbolcu yerde kaldı. Bunun üzerine Tuzlasporlu Rotman, Emre'nin üzerine yürüdü. İki futbolcu arasında arbede yaşanırken, olaylara Mata başta olmak üzere diğer oyuncular da karıştı. Arbede güçlükle önlenirken, maçın hakemi Cihan Aydın VAR hakemleri ile görüştükten sonra Tuzlalı Rotman ve Göztepeli Emre Çolak'ı kırmızı kartla saha dışına gönderdi.





TRİBÜNLER PROTESTO ETTİ

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın büyük bölümünü doldurarak dün Tuzlaspor önünde Göztepe'ye müthiş bir destek veren taraftarlar, rakip ekibin ikinci golünden sonra protestoya başladı. Maçın 73. dakikasında Mata'nın attığı ikinci golün ardından sarı-kırmızılılar protestoya başladı. Tribünler müsabaka sonuna kadar tepkilerini sürdürürken, sarı-kırmızılı futbolcuları ıslıkladı.



