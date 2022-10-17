Kaf-Kaf bayramı

İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka'nın futbol ve basketbol takımları aldıkları seri galibiyetlerle camiaya bayram yaşattılar. Üçüncü Lig 1. Grup'ta ilk 5 maçta 8 puan kaybederek eleştiri oklarını üzerine çeken Karşıyaka, son iki maçta ise çıkışa geçti. Yeşil-kırmızılılar, sahasında aldığı Karaköprü Belediyespor zaferinin ardından deplasmanda son sıradaki Eskişehirspor'u da 1-0 yenerek bu sezon ilk seri galibiyetini alarak 2'de 2 yaptı.



ZİRVEYE ADIM ADIM

Grup'ta 5. haftada alınan Hacettepe 1945 yenilgisi sonrası 9. sıraya kadar inen Karşıya, geçen hafta aldığı Karaköprü galibiyetiyle 4. sıraya kadar yükselirken, Eskişehir'den alınan üç puanla da zirveye bir adım daha yaklaştı. Grupta 7 hafta sonunda 13 puana ulaşan İzmir temsilcisi, 52 Orduspor'un averajla gerisinde üçüncü sıraya tırmanarak lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 5 puan geriden takibini sürdürdü. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 92-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka ise 3'te 3 yapıp zirve yarışına ağırlığını koymayı başardı.







POTADA ÇOK İDDİALI

Lige Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek başladıktan sonra Galatasaray NEF'i dış sahada mağlup eden Kaf-Kaf, üst üste ikinci İstanbul deplasmanında Beşiktaş'ı da farklı yendi. Bu sezon baştan aşağı yenilediği kadrosuyla lig ve Avrupa'da oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanan yeşil-kırmızılılar henüz sezon başında aldığı sonuçlarla rakiplerine gözdağı verdi.

İKİ KULVARDA DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu, kulübün lokomotif branşları olan futbol ve basketbolda sezon sonunda şampiyonluk hedefliyor. Futbol ve basketbol takımının üst üste aldığı galibiyetlerle camia şampiyonluk havasına girerken, A Takım Teknik Direktörü Erman Güraçar ve Basketbol Antrenörü Ufuk Sarıca da koltuklarını sağlamlaştırarak yeşil-kırmızılı taraftarlara güven verdiler.



