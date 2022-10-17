Menemen’de büyük düşüş

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta sezon başı yeni yapılanmaya giden ve hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Futbol Kulübü, son haftalarda düşüşe geçti. Uzun süre liderlik koltuğunu elinde tutan Menemen FK, son 4 maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 10 puan kaybetti. Son olarak önceki gün evinde 10 kişi kalan Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 yenilen sarı-lacivertliler galibiyet hasretini 4 maça çıkarırken, büyük bir düşüşe geçti ve zirveden 11. sıraya kadar geriledi. Evinde İnegölspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 kaybeden İzmir temsilcisi Bitexen Düzcespor ve Isparta 32 Spor'la ise berabere kaldı. Mutlak galibiyet için çıktığı Arnavutköy Belediyespor'a da yenilen Menemen FK 14 puanda kalarak üst sıralardan uzaklaştı.

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