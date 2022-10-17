Petkimspor’un rakibi Aslan

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, üçüncü haftanın kapanış sınavında bugün Galatasaray NEF'i ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki zorlu mücadelede saat 19.00'da başlayacak. İzmir temsilcisi ilk hafta Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'i deplasmanda yendikten sonra Anadolu Efes'e evinde mağlup olmaktan kurtulamamıştı. Galatasaray NEF ise bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Aliağa Petkimspor Antrenörü Burak Gören, "Kendi taraftarımız önünde Galatasaray NEF'i yenerek Anadolu Efes yenilgisini telafi etmek istiyoruz. Takımıma güvenim tam. Tüm sporseverleri bugün salona bekliyoruz" diye konuştu.

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