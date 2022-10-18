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Haberler Spor Bodrumspor ‘fırtına’ gibi

Bodrumspor ‘fırtına’ gibi

Ligde son iki maçı da kazanan Muğla ekibi, 17 puanla yeniden zirve yarışında iddiasını kanıtladı

18.10.2022

Bodrumspor ‘fırtına’ gibi
TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor, geride kalan 9 maç sonunda zirve yarışına iyice ağırlığını koydu. Sezona müthiş bir başlangıç yapıp ilk 5 haftayı liderlik koltuğunda tamamlayan yeşil-beyazlılar, ardından üst üste 3 maçını kazanamasa da yeniden toparlanmayı başardı. Önceki hafta evinde Sakaryaspor'u 5-0 yenerek moral bulan Bodrumspor, Erzurumspor FK deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönerek 2'de 2 yaptı. Bodrumspor 9 maç sonunda 5. galibiyetini alarak 17 puana yükseldi ve lider Ankara Keçiörengücü'nü 1 puan geriden takibini sürdürdü. Kısa sürede rakiplerin çekindiği takım haline gelen yeşil-beyazlılar fark yaratmasını bildi.
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