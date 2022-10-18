Bodrumspor ‘fırtına’ gibi

TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor, geride kalan 9 maç sonunda zirve yarışına iyice ağırlığını koydu. Sezona müthiş bir başlangıç yapıp ilk 5 haftayı liderlik koltuğunda tamamlayan yeşil-beyazlılar, ardından üst üste 3 maçını kazanamasa da yeniden toparlanmayı başardı. Önceki hafta evinde Sakaryaspor'u 5-0 yenerek moral bulan Bodrumspor, Erzurumspor FK deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönerek 2'de 2 yaptı. Bodrumspor 9 maç sonunda 5. galibiyetini alarak 17 puana yükseldi ve lider Ankara Keçiörengücü'nü 1 puan geriden takibini sürdürdü. Kısa sürede rakiplerin çekindiği takım haline gelen yeşil-beyazlılar fark yaratmasını bildi.

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