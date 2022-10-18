  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Buca 1928’e rehavet uyarısı

Buca 1928’e rehavet uyarısı

Ateş hattındaki Balıkesir ve Pazarspor ile oynayacak İzmir ekibi kayıp istemiyor

18.10.2022

Buca 1928’e rehavet uyarısı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor galibiyeti ile zirve için umutlanan Bucaspor 1928'e rehavet uyarısı geldi. Ligde 10. haftayı 19 puanla 4. sırada geçen sarı-lacivertliler, önündeki iki maçta düşme hattındaki Balıkesirspor ve son sıradaki Pazarspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Uşak'tan alınan 3 puan sonrası havaya giren öğrencilerini rakibi hafife almamaları konusunda uyardı. Tehlike bölgesindeki Uşakspor'u 2-1'lik sonuçla geçen Fırtına, yine aynı bölgeden kurtuluş mücadelesi veren Bal-Kes ve Rize ekibi Pazar engelini kayıpsız geçerek zirve inadını sürdürmek istiyor. Buca'da cezaları biten Mazlum ve Lokman Balıkesirspor'a karşı forma giyebilecek.

DOĞANCAN BİNGÖL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA