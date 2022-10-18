Buca 1928’e rehavet uyarısı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor galibiyeti ile zirve için umutlanan Bucaspor 1928'e rehavet uyarısı geldi. Ligde 10. haftayı 19 puanla 4. sırada geçen sarı-lacivertliler, önündeki iki maçta düşme hattındaki Balıkesirspor ve son sıradaki Pazarspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Uşak'tan alınan 3 puan sonrası havaya giren öğrencilerini rakibi hafife almamaları konusunda uyardı. Tehlike bölgesindeki Uşakspor'u 2-1'lik sonuçla geçen Fırtına, yine aynı bölgeden kurtuluş mücadelesi veren Bal-Kes ve Rize ekibi Pazar engelini kayıpsız geçerek zirve inadını sürdürmek istiyor. Buca'da cezaları biten Mazlum ve Lokman Balıkesirspor'a karşı forma giyebilecek.

DOĞANCAN BİNGÖL