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Haberler Spor Denizlispor’da bir içeri, bir dışarı

Denizlispor’da bir içeri, bir dışarı

18.10.2022

Denizlispor’da bir içeri, bir dışarı
SPOR Toto 1. Lig'de 9. haftada Boluspor'a 3-0 yenilip galibiyetsiz son sıraya demir atan Altaş Denizlispor, yarın Türkiye Kupası'nda konuk edeceği Ayvalıkgücü Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, eksikler can sıkıyor. Kupa maçına gençlerden ağırlıklı bir kadroyla çıkacak Horozlar'da, sakatlıkları devam eden Özer Özdemir, Kevin Mayi, Dja Djedje'nin sakatlıkları devam ediyor. Horoz'da, Muhammed cezalı durumuna düşerken, Altınordu maçında oynamayacak. Erzurum maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan sol bek Gökhan Süzen'in kart cezası bitti, Altınordu maçında oynayacak.
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