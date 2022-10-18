Fenerbahçe güle oynaya

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek ikide iki yaptı: 0-3. Sarı-lacivertliler, 2. sıraya yükseldi. 2. dakikada Lincoln'un serbest vuruşunda Serdar Aziz'den seken topu Batshuayi tamamladı: 0-1. 25'te Valencia orta sahada kaptığı topu İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. İrfan'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-0. 26'da defanstan atılan topla buluşan Emre'nin pasında topla buluşan Sowe ağları sarstı. VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

SON SÖZÜ ROSSİ SÖYLEDİ

65'te İrfan Can'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Valencia'nın sert ve etkili şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi. 74'te orta sahadan kaptığı topla metrelerce mesafe kat eden Crespo'nun pasında topla buluşan Joao Padro'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı. 90+1'de Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Rossi, yaptığı vuruşla skoru belirledi: 3-0.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde son oynadıkları maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Portekzli hoca sakatlığı bulunan Emre Mor'un yanı sıra Pedro ve İsmail'in yerlerine Serdar Aziz, Ferdi ve Batshuayi'yi oynattı.

BATSHUAYİ YİNE ATTI

FENERBAHÇE'DE oyuna sonradan girerek lig ve Avrupa'da takımına 9 puan kazandıran Batshuayi, Ankaragücü maçını da boş geçmedi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Belçikalı oyuncu, attığı golle takımını öne geçirirken, sarı-lacivertlilerin bu sezonki en erken golünü kaydetti. Batshuayi, bu golle ligde ikinci toplamda ise Fenerbahçe formasıyla 5. golünü attı.