Kurtarıcı Fatih

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışına ortak olan Karşıyaka'yı Fatih Taşdelen sırtlıyor. Geçen sezon devre arasında transfer edilerek, kritik gollerle takımın düşme hattından uzaklaşmasına katkı yapan Fatih Taşdelen, bu sezon da KSK'ye hayat verdi. Geçen yıl Karşıyaka formasıyla yarım sezonda 8 gol atan Fatih, gollerine bu sezon da devam etti. Ligde ilk hafta 2-0 kazanılan Nevşehir Bld ve 2-1 mağlup olunan Hacettepe 1945 maçlarında gol atan 26 yaşındaki santrfor, Eskişehir deplasmanında attığı tek golle rakibin kilidini açtı.

TOPLAM 5 GOL KAYDETTİ

MAÇIN 65. dakikasında attığı golle Fatih Taşdelen, Kaf-Kaf'a çok kritik galibiyeti getirdi. Ligde 3 hafta yedek kalmasına rağmen oynadığı 7 maçta 3 kez ağları sarsan, bu sezon kupada da Şanlıurfaspor'a deplasmanda 2 gol atan futbolcu, toplam 5 golle Karşıyaka'nın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

MUSTAFA ASAN'IN CEZASI BİTTİ

KARŞIYAKA'NIN tecrübeli kaptanı Mustafa Aşan, Eskişehir maçıyla sarı kart cezasını tamamlarken Edirnespor ile oynanacak olan maçta forma giyebilecek. Eskişehir'de 3. sarı kartını gören Metin Peker ise ceza sınırına ulaştı.