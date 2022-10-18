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Petkim dağıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasının kapanış maçında İzmir ekibi, sahasında sarı-kırmızılılardan 18 sayı fark yedi. Aliağa üst üste 2. yenilgisini aldı

18.10.2022

Petkim dağıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi üçüncü hafta son müsabakasında Aliağa Petkimspor, sahasında Galatasaray Nef'e 84-66 mağlup oldu. Galatasaray Nef'in ilk galibiyetine ulaştığı ligde, Aliağa Petkimspor ikinci yenilgisini aldı. Karşılaşmanın başında Simmons ve Melson'la etkili olan Aliağa Petkimspor, 5. dakika içinde farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 16-8. Ev sahibi ekip periyodu 22-16 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında Bost ve Sadık Emir Kabaca ile etkili olan Galatasaray Nef, 17. dakikada Caloiaro ile bulduğu basketle 32-32 eşitliği sağladı.

ALİAĞA RAKİBİNİ YAKALAYAMADI
Aliağa Petkimspor, Ennis'in son saniyede bulduğu 3 sayılık baskete rağmen soyunma odasına 41-40 önde gitti. Üçüncü periyodun ilk 5 dakikasını 52-47 galip geçen Aliağa Petkimspor karşısında 9-0'lık seri yakalayan Galatasaray Nef, 28. dakikada 56-52 üstünlük kurdu. Aradaki farkı açan sarı-kırmızılı ekip, periyodu 9 sayı farkla 63-54 önde tamamladı. Son periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 16 sayıya (70-54) yükselten konuk ekip, müsabakadan 84-66 galip ayrıldı.

SİMMONS'UN ÇABASI YETMEDİ
ALİAĞA Petkimspor'da Simmons karşılaşmalı 22 sayıyla tamamlayarak en skorer oyuncu oldu. Ancak yıldız ismin bu çabası mağlubiyeti önleyemedi. İzmir temsilcisinde Simmons ile birlikte sadece Melson çift sayılı hanelere ulaşabildi. Melson da mücadeleyi 14 sayıyla tamamladı.

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