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Haberler Spor Pınar Karşıyaka’da Kuzminskas şoku

Pınar Karşıyaka’da Kuzminskas şoku

18.10.2022

Pınar Karşıyaka’da Kuzminskas şoku
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka'da Litvanyalı forvet Mindaugas Kuzminskas, sakatlık yaşadı. Beşiktaş Emlakjet deplasmanında ağrı hissedip ikinci yarıda görev yapamayan Kuzminskas'ın çekilen MR'ında arka adalesinde birinci derecede yırtık tespit edildi. Ligde cuma günü Tofaş önünde forma giyemecek yıldız basketbolcunun dönüşü 2-3 haftayı bulacak. 33 yaşındaki yıldız İzmir ekibinde ligde 25,7 dakika ortalamasıyla oynarken, maç başına 12.7 sayı, 4 ribaund ve 0.7 asist yaptı. Kuzminskas Avrupa'da ise iki mücadele göre aldı, 17.5 dakika süre aldı, 14.5 sayı üretti. Kuzminskas 6 ribaund alırken, 3 de asist yaptı.
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