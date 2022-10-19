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Haberler Spor Bodrum’u Kenan sırtlıyor

Bodrum’u Kenan sırtlıyor

19.10.2022

Bodrum’u Kenan sırtlıyor
SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 yenerek zirve yarışında iyice iddialı konuma gelen Bodrumspor'un deneyimli oyuncusu Kenan Özer fark yarattı. Sezon başında Süper Lig'de küme düşen Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 35 yaşındaki hücum oyuncusu attığı gollerle takımına hayat verdi. Tecrübesiyle Bodrumspor'un en önemli kozlarından biri olan ve 9 maçın 6'sında ilk 11'de görev yapan Kenan, 4 gol atıp, 2 de asist yaptı. Geride kalan 9 maçın 8'inde görev yapan Kenan Özer, Manisa FK, Sakaryaspor (2) ve Erzurumspor FK maçlarını boş geçmedi. Kenan, Adanaspor ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında gol pası da verdi. Gençlere taş çıkaran Kenan'ın performansı zirve yolunda tüm Bodrumspor camiasına umut aşıladı.
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