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Haberler Spor Demeç savaşları

Demeç savaşları

Galatasaray ile Fenerbahçe dün sosyal medya üzerlerinden hakem kararları ve VAR kullanımı üzerine birbirlerine sert açıklamalar yaptılar

19.10.2022

Demeç savaşları

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray, çok ağır bir açıklama yaptı, ardından Fenerbahçe'nin cevabı geldi. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar bir açıklama daha paylaştı. Galatasaray ilk olarak, "Manzarayı iki kelimeyle tarif edebiliriz; Utanç Vesikası! VAR, manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. VAR sisteminin, belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır" paylaşımını yaptı.

FEDERASYONA ÇIKARMA
Fenerbahçe'nin buna cevabı ise "Süper Lig 2022-2023 sezonunun 10. haftasının sona ermesiyle bazı kurumlar ve kişilerin öncülüğünde futbolun yine saha içerisinden saha dışına çıkarılma çabasını 'ilginç zaman dilimlerinde' takip etmek zorunda kalıyoruz. Camiamızın tek vücut olarak hedefe odaklandığı ve kaliteli bir oyunla kazanarak yoluna devam ettiği, tüm istatistiklerde iyi noktada olduğu zamana denk gelen bu ucuz yaklaşım; Fenerbahçe'yi aşağı çekme amacından başka bir şey değildir" oldu. Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra ise Galatasaray bir açıklama daha yaparak "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok... #TürkFutboluİçinAdalet" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sportif AŞ başkanı Erden Timur federasyona binasına giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

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