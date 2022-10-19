Ege’nin kupa mesaisi

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. eleme turunda bugün 9 Ege takımı birden sahne alacak, tur kovalayacak. Yeni yönetimiyle büyük umutlarla başladığı Spor Toto 1. Lig'de kötü gidişi bir türlü durduramayan Göztepe, bu sezon kupa maratonuna 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor'u ağırlayarak başlayacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç saat 14.00'te start alacak.

HOROZLAR MORAL ARIYOR

ÜST üste 2 galibiyetle 1. Lig'de düşme hattından çıkan Altınordu, aynı saatte Bitexen Sapanca Gençlikspor'u Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Daha önce 2019 yılında aynı yerde kupa maçlarına çıkan Altınordu, statta 3 sene sonra profesyonel maç yapacak. Spor Toto 1. Lig'de 8 maçta 2 puanla son sıraya demir atan Altaş Denizlispor, kupada Denizli Atatürk Stadı'nda 3. Lig 2. Grup ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor önünde moral arayacak.

Yine saat 14.00'te başlayacak maçlarda Bucaspor 1928 Artvin Hopaspor'la Cemil Şeboy Stadı'nda, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Yeşilyurt DÇ Ofspor'la Balıkesir Atatürk Stadı'nda, Uşakspor, Gümüşhane Sportif'le 1 Eylül Stadı'nda, Eşin Group Nazilli Belediyespor, Arnavutköy Belediye Gençlikspor'la Nazilli İlçe Stadı'nda rakip olacak. Fethiyespor ise saat 15.00'te Boluspor deplasmanına çıkacak. Kupada bu turda da rakibini normal sürede veya eşitlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf adını üst tura yazdıracak.