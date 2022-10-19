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Manisa FK gönül aldı

Siyah-beyazlılar, Türkiye kupasında normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten maçta penaltılarla Eynesil Belediye’yi eledi

19.10.2022

Manisa FK gönül aldı

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur maçında Manisa FK, sahasında 3. Lig takımı Eynesil Belediyespor'u normal süresi 1-1, uzatma dakikaları da 2-2 biten maçta penaltı atışları sonucunda 9-8 yenerek turladı. Konuk Giresun temsilcisi, 10. dakikada Doğukan'ın attığı golle 1-0 göne geçti. Karşılaşmada ilk yarı bu sonuçla tamamlanırken 70. dakikada Gakpa penaltıyla skora denge getirdi: 1-1.

Normal süre bu sonuçla tamamlanırken uzatma bölümünde 107'de Efekan, Eynesil Bld'yi yeniden öne geçirdi: 1-2. 120'de Diallo skoru 2-2'ye getirerek maçı penaltı atışlarına taşıdı. Manisa FK Gakpa, Nizamettin, Burak, Batuhan, Çağrı, Muhammet Taha, Ayberk ile penaltı atışlarını gole çevirirken Adem beyaz noktada çerçeveyi bulamadı. Eynesil'den de Selahattin ve Emirhan penaltıları gole çeviremeyince Manisa ekibi maçı 9-8 kazanarak bir üst tura yükseldi.

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