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Haberler Spor Menemen FK zincir kıracak

Menemen FK zincir kıracak

19.10.2022

Menemen FK zincir kıracak
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü görmeyen Menemen Futbol Kulübü, zincir kırmanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan mücadelede taraftarı önünde Arnavutköy Belediyespor'a 1-0'lık skorla boyun eğen İzmir ekibi, teselliyi kupada arayacak. Türkiye Kupası'nda ikinci turda Bigaspor'u elemeyi başaran Menemen, yarın sahasında Türkiye Kupası 3. Turu'nda Şanlıurfaspor'la karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maçtan galibiyetle ayrılarak moral tazelemek ve çıkışa geçmek istiyor. Ligdeki kötü gidişin ardından 4. sıradan 11. sıraya kadar gerileyen ve hedefinden uzaklaşan İzmir temsilcisi, kupada kolay pes etmek istemiyor
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