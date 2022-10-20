Aslan’a Şilili genç sol bek

OCAK ayında bir sol bek transferi yapmak isteyen ve rotasını Güney Amerika'ya çeviren Galatasaray'ın Şili takımlarından Colo Colo'da forma giyen Gabriel Suazo ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Gabriel Suazo transferini bitirmek istediğini ve oyuncuyu izlediğini resmen duyurdu. Silberman yaptığı açıklamada, "Galatasaray, beni salı günü ikinci kez aradı. Viyana'da oynanan Şili - Katar maçında, Gabriel'i görmeye gelmişlerdi. Galatasaray gibi büyük bir kulüple anlaşmak isterim, onlarla iki kez görüşmem oldu. Viyana'da da Suazo'ya olan ilgileri devam etti. Her halükarda, bu transfer benim için artık 'somut' durumda." ifadelerini kullandı. Suazo'nun sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitiyor.

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