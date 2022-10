Buca güle oynaya

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde oynadığı Hopaspor'u rahat geçti: 3-0. Maçın henüz 4. dakikasında İlhan pasıyla topla buluşan Tunç Murat, kaleci Yusuf ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. 22. dakikada Cuma'nın pasıyla topla buluşan Tunç, kaleci Yusuf'un üzerinden topu klas bir şekilde aşırtarak gol perdesini açtı: 1-0. 39'. dakikada Cuma'nın sol kanattan ortasında ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Tunç kendisi ve takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkardı: 2-0. 45+1'de çalımlarla ceza alanına sokulan İlhan, topu tam 90'a göndererek müthiş bir gol kaydetti: 3-0.

ABDULLAH DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıya her iki ekip de tutuk başladı. 53'te Buca 1928 savunmasındaki anlaşmazlık sonrası top Ahmet'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza alanı dışından sert şutunda top auta çıktı. 65'te Buca 1928 atağında Abdullah, ceza sahasının solundan kaleye çektiği şutta top üst direkte patladı. Maç 3-0 Bucaspor 1928'in galibiyetiyle tamamlanırken İzmir ekibi adını bir üst tura yazdırdı.

DUMLUPINAR, ON BİRİ SİL BASTAN DEGİSTİRDİ

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, ligde geçtiğimiz cumartesi günü Uşakspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçın 11'den 7 değişiklik yaptı. Dumlupınar, yedek ağırlıklı bir kadro tercih ederken as kadrodan Tunç Murat, Onur, Furkan ve Yalçın on birde başladı

DOĞANCAN BİNGÖL