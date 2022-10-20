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Haberler Spor İzmir'de buluştular

İzmir'de buluştular

20.10.2022

İzmir’de buluştular

2002 yılından bu yana İstanbul'da faaliyet gösteren ve Fenerbahçe Kulübü'ne yaptığı katkılarla öne çıkan "Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği" İzmir'de çok sayıda kulüp üyesi ve taraftarın katıldığı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Emrah Tünay, derneğin son zamanlarda büyük bir ivme kazandığını ve projelerini İstanbul dışına da taşıma kararı aldıklarını belirterek ilk şubelerini İzmir'de açacaklarının müjdesini verdi. Toplantıda üyelere rozetleri ve üyelik beratları da verildi.

ŞENOL KANTÜRK

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