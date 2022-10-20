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Haberler Spor KSK’de Kerem şoku

KSK’de Kerem şoku

Yeşil-kırmızılı ekipte 7 maçta da görev alan oyuncunun bu hafta forma giymesi beklenmiyor

20.10.2022

KSK’de Kerem şoku

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 2 maçını kazanarak kendine gelen Karşıyaka'da Kerem Pala'nın sakatlığı moralleri alt üst etti. Bu sezon 2'si ilk 11'de olmak üzere oynanan 7 maçta da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Eskişehir deplasmanında 60'ıncı dakikada oyuna girip, 83'te sakatlanarak çıkmak zorunda kalmıştı. Dizinde esneme meydana gelen Kerem'in ne kadar sahalardan uzak kalacağıyla ilgili MR sonucu bekleniyor.

İHSAN FURKAN KADROYA DOĞRU
Kerem'in yokluğunda orta sahada alternatif sıkıntısı yaşayacak teknik direktör Erman Güraçar'ın İhsan Furkan'ı kadroya alması, cezası biten Mustafa Aşan'ın da dönüşüyle geçen haftaki takımdan 25 yaş üstü 2 ismi tribüne çıkarması bekleniyor. Üst üste iki maçını sahasında oynayacak olan Kaf-Kaf bu hafta kümede kalma hattına yakın olan Edirne ile daha sonra 12. sırada yer alan Kelkit ile kozlarını paylaşacak.

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