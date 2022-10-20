Kürsüde bayrak yarışı

ANTALYA'DAKİ Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyon olan Derya Ceren Çağlayan, Kazak sporcuların yaptığı nezaketsiz davranış karşısında kayıtsız kalmadı. Çağlayan, 2. ve 3. olan sporcuların açtığı Kazakistan bayrağının üstüne Türk bayrağı açtı. Turnuvanın 21 yaş altı klasmanında mücadele eden milli sporcu Derya Ceren Çağlayan altın madalya kazandı. Çağlayan'ın kürsüye geldiği sırada 2. ve 3. olan Kazak sporcular, Kazakistan bayrağı açtı. Çağlayan Türk bayrağını Kazakistan bayrağının önünde açtı. Kazak sporcular, milli sporcuyu engellemek istese de Çağlayan, Türk bayrağını Kazakistan bayrağının önünde açmaya devam etti. Kazakistan Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Marat Asainov ise özür dilediğini açıkladı.

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