KSK’de Sarıca temkinli

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kazanan Pınar KSK bugünkü Tofaş maçıyla birlikte seriyi sürdürme planları yaparken başantrenör Ufuk Sarıca, süreci değerlendirdi. "Çok güzel bir sezon başlangıcı oldu" diyen Sarıca "Özellikle G.Saray ve Beşiktaş gibi takımları dış sahada yenmek oldukça önemliydi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde seyircisiz maçta grubun önemli takımlarından AEK karşısında kazanmak bizi ilerisi için umutlandırdı" dedi.

UZUN BİR MARATON

Sarıca sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir sezon girişi olmasına rağmen hala tam olarak hazır olduğumuzu söyleyemem. Ayağımızı yere sağlam basarak çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir sezon var. Bizim gibi yeni bir takım sezona 2-3 mağlubiyetle de başlayabilirdi. Oldukça uzun ve sert virajları olan bir maraton var. Önümüzde kritik bir Tofaş maçı var. Sezon açılışını taraftarımızın da yapmasını bekliyor, tüm salonu dolu görmek istiyoruz."

RAKİP TOFAS

PINAR Karşıyaka 4'üncü haftanın ilk sınavında bugün Tofaş ile kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçın bilet fiyatları öğrenci 40, tam 70, VIP 200-300 TL olarak açıklandı.