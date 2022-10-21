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Haberler Spor Trabzon’da Visca sevinci

Trabzon’da Visca sevinci

21.10.2022

Trabzon’da Visca sevinci
Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor. Bordo-mavili takımın Boşnak sağ kanat oyuncusu, 68 günlük aradan sonra saha çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor. İlk hedef oyuncuyu Kasım ayındaki Antalya kampında oynayabilecek seviyeye getirmek. 12 Ağustos tarihinde oynanan Hatayspor maçında bir pozisyon esnasında kolu kırılan Edin Visca'nın, yapılan operasyon sonucunda 2.5 ila 3 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Öte yandan Trabzonspor, sahasında 591 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, Sivasspor karşılaşmasında alacağı puan ya da puanlarla iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkarmak istiyor. Trabzon sahasında 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1'lik skorla kaybetti.
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