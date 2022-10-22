Aydın BŞB iyi başladı

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley B Grubu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor'u set vermeden mağlup etti ve gruplara iyi başladı: 3-0. Bursa'da oynanan B Grubu maçlarının ilk gününde Aydın'ın Sultanları rakibi karşısında üstün bir oyun oynadı. Cengiz Görele Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Aydın temsilcisi, fazla zorlanmadan ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Bolu Bld uzun süre oyundaki üstünlüğünü korusa da geriden gelen Aydın BŞB son bölümde hata yapmadı ve seti 31-29 alarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette oyunun kontrolünü baştan sona elinde tutan Aydınlı voleybolcular 25-20'lik skorla parkeden 3-0 galip ayrılmasını bildi. Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçında bugün saat 13.00'te Cengiz Görele Salonu'nda İlkbank ile karşı karşıya gelecek.

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