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Haberler Spor Bucaspor 1928’de İlhan’dan siftah

Bucaspor 1928’de İlhan’dan siftah

22.10.2022

Bucaspor 1928’de İlhan’dan siftah

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 10 haftada sadece 1 kez yenilerek şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam eden Bucaspor 1928'de İlhan Depe siftah yaptı. İzmir temsilcisinin hafta içinde kupada Hopaspor ile oynadığı karşılaşmada teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın ilk 11'de şans verdiği tecrübeli futbolcu, 45+1'de attığı şık golle sarı-lacivertlilere "Merhaba" dedi. İzmir ekibine Denizlispor'dan transfer edilen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde geride kalan süreçte 8 maçta forma giyerken, 3 kez de ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Dumlupınar'ın yarın oynanacak Balıkesirspor müsabakasında İlhan'ı yeniden on bire monte edebileceği ifade edildi.

■ BERKE ÖZBAY

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