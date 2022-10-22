Ege’de derbi heyecanı

SPOR Toto 1. Lig bugün çok kritik bir derbiye sahne olacak. Oynadığı 9 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan son sıradaki Altaş Denizlispor ile üst üste 2 karşılaşmasını kazanan Altınordu Denizli'de karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Ev sahibi Denizlispor'da sakatlıkları süren Mayi, Djedje ve Özer'in yanı sıra kart cezalısı Muhammed Gönülaçar maçta forma giyemeyecek. Altınordu'da ise tedavileri süren Şeref ve Hasan Hüseyin'in durumları netlik kazanmadı. Bir an önce son sıradan kurtulmak istediklerini belirten Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını söyledi. Altınordu'nun genç çalıştırıcısı Ufuk Kahraman ise galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini ifade etti.

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