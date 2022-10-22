Futbol şöleni

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kuraları dün çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine 54 takım katılırken, 9 Ege ekibinin de rakipleri belli oldu. Dev organizasyonun 4. tur eleme maçları Ege derbilerine de sahni olacak. Göztepe, İzmir derbisinde Bucaspor 1928 ile, Altınordu ise Bodrumspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. İkinci Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor ise Süper Lig'de lider olan Adana Demirspor ile eşleşerek zor bir kura çekti.



MAÇLAR KASIM'DA

Naz-Naz, 4. Tur'da Adana deplasmanında zor olanı başarıp rakibine üstünlük kurmaya çalışacak. Kupaya 3. Tur'dan katılan ve Kastamonu'yu farklı skorla eleyen Galatasaray sahasında 3. Lig ekibi Yeşilyurt Ofspor ile karşılaşacak. Kupaya yeni katılan Beşiktaş ise evinde İkinci Lig'de mücadele eden Serik Belediye'yi ağırlayacak. Ege ekiplerinden Denizli, Urfaspor'u; Manisa FK, 23 Ercincan'ı konuk ederken, Uşakspor, Yeni Malatyaspor; Efeler Ümraniyespor ile deplasmanda tur vizesi arayacak. Müsabakalar 8, 9 ve 10 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.