Kara Kartal’da değişim vakti

BEŞİKTAŞ'TA Hatay maçı öncesi eksikler düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Weghorst, Ghezzal, Atiba, Emrecan ve Saiss'in; Hatay deplasmanında forma giymeleri beklenmiyor. Kartal'da Weghorst'un yerine Cenk Tosun'un Saiss'in yerine Montero'nun görev yapacağı öğrenildi. Ghezzal'ın yerine ise yeni transfer Jackson Muleka'nın ilk 11'de yer alacağı gelen haberler arasında. Kara Kartal Hatay maçının hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile devam edecek.

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