Kır zinciri Büyük Altay

Spor Toto 1. Lig'de galibiyet özlemini 4 maça çıkaran ve düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay, bugün evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Furkan Aksuoğlu yönetecek. Yedi puanla ateş hattının en tepesinde yer alan siyahbeyazlılar, 9 puana sahip Erzurum ekibini yendiği takdirde düşme potasından kurtulacak.



TOLGA KADRODA OLACAK

Altay'da sakatlıkları bulunan Deniz, Zeki, Eren ve Özgür forma giyemeyecek. İyileşen Tolga'nın ise teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun görev vermesi halinde oynaması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip hafta içinde Efeler 09 SFK'ya yenilerek kupaya veda etmişti.

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