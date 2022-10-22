Manisa FK’nın rakibi Rize

Spor Toto Birinci Lig'de son 2 haftada Eyüpspor'a deplasmanda kaybedip Altay'la evinde berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, bugün sahasında Çaykur Rizespor'la oynayacak. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Siyahbeyazlılarda sakatlığı süren Ba bugünkü müsabakada da forma giyemeyecek. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Eynesil Belediyespor'u penaltı atışları sonrasında eleyen Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Manisa FK ligde haftaya 8 maçta 12 puanla 11'inci sırada başladı. Rizespor'un ise 13 puanı bulunuyor.