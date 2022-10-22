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Haberler Spor Menemen FK’da gözler artık ligde

Menemen FK’da gözler artık ligde

22.10.2022

Menemen FK’da gözler artık ligde
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 4 maçtır kazanamayıp zirve yarışında geriye düşen Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı. Kupada 3. Tur'da 3. Lig ekibi Bulvarspor'la evinde karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi golsüz sona eren maçta rakibine uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle 1-0 yenildi. Teknik direktör Özden Töraydın, "Turu geçmek isterdik ancak olmadı. Motivasyonumuz lig olacak. Bu hafta lider Şanlıurfaspor'a konuk olacağız. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Elimizden geleni yaparak gereken puanları alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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